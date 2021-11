Zat u gisteravond gezellig voor de televisie Max Verstappen aan te moedigen? Dan bent u dus een vuile racist! Dat zeggen wij niet, maar dat suggereert Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Die hing blijkbaar iets te lang in de BLM-aerosolen van knielknakker Hamilton en is nu ook besmet geraakt met chronisch slachtofferschap. Waar de wedstrijdleiding het voorvalletje tussen Max en Lewis in bocht vier nog, terecht, beschouwde als een race-incident, ziet Toto een duister kwaad achter iedere boom. "It's against us. I think this is what Lewis felt all his life and we now feel it together as a team." Nou, dan weet u het wel. Black cars matters! Het rijkste en meest dominante team van het veld wordt keihard onderdrukt en allemaal omdat Lewis een kleurtje heeft en echt niet omdat hun achtervleugel simpelweg illegaal was. Arme Toto, het zijn altijd weer de roomblanke Oostenrijkers die strijden voor Duitse trots die het hardst getroffen worden door racisme. Bij controles van Mercedessen trekken blanke agenten ook drie keer zo vaak een lasergun, maar dat leest u dan weer niet in de media (nog even controleren of dit klopt, red.). Die driepuntige ster is niets anders dan een vizier voor vuile neo-nazi's. We race as one, we race as Mercedes!