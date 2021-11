De klimaattop is achter de rug, dus het is weer tijd om vloeibare dinosaurus te verbranden. Voor de opwarming van de aarde hoeft u bij de Formule 1 niet bang te zijn, want de stemming in het feestelijke Brazilië is tot onder het vriespunt gedaald na de DRS-gate van gisteren. Met alleen al de ijzige blik van Toto Wolff kunnen we alle gletsjers redden. De beleefdheden tussen Mercedes en Red Bull zijn het raam uit en vanuit hier wordt het een grimmige strijd in de laatste races van het kampioenschap. Vandaag start Mercedes-mishandelaar Verstappen met alleen Bottas voor zijn neus, maar die kwam hij gisteren ook niet voorbij, dus dat kan nog lastig worden. Lewis sneed tijdens de sprintrace als een warm mes door een boterig veld, dus ondanks dat het F1-modemannetje vandaag op P10 start, vormt hij met zijn monsterlijk snelle nieuwe motor nog een serieuze bedreiging voor de Nederlander met de FIFA-punten. Om 18:00 uur gaan de lichten uit en ontdekken we wie zich de kampioen van Bolsonaro-land mag noemen. Go Max, pak die Mercedessen!

UPDATE: Hamilton is niet te stoppen en wint. Max P2. De strijd gaat door.