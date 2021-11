: 2016,

Quote: Te beginnen met voormalig hoofdpiet Erik van Muiswinkel, de boze brievenschrijver. In zijn bv vinden we een eigen vermogen van €1.080.000 in gebroken boekjaar 2014/15. Dat is ruim €70.000 meer dan een jaar eerder. Bij de post liquide middelen staat een bedrag van €597.000, en bij de post effecten staat €57.000. Van Muiswinkel runt een serieus kleinbedrijf, zijn bv heeft twee hulppieten in dienst.

Van Muiswinkel bezit met zijn vrouw twee woningen. Ze resideren in Haarlem in een huis dat in 2014 is aangeschaft voor €450.000. De hypotheek is een bescheiden twee ton. In Amsterdam bezitten ze een appartementje dat ze in 2012 hebben gekocht voor €120.000. Er rust geen hypotheek op. Het vermogen van de hoofdpiet komt dus uit op circa €1,4 miljoen.