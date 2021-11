Okee, okee, also, also. Die kwestie aan de grens met Polen en Wit-Rusland, waarvan de EU zoals gebruikelijk even niet weet wat ze er mee aan moeten anders dan vergaderen en foei roepen tegen Lukashenko, die kwestie dus heeft nu ook de aandacht getrokken van Poetin. En waar de EU een pappende, nathoudende, polderende, vergaderende, zachte, laffe, nietsdoende papieren tijger is, is Poetin een wandelende ijzervretende panzerfaust on steroids die in elk geval DUIDELIJK is. Kijk maar, om druk op de EU te zetten heeft Poetin bommenwerpers met kernwapens naar de grens met Polen en Wit-Rusland gestuurd. Om een signaal af te geven. Een heel, heel, heel, heel, heel, heel erg duidelijk signaal af te geven. Een beetje het soort van signaal wat in films ook wel eens een paardenkop in een bed is of een besnorde Colombiaan die je in het Spaans vraagt of je liever goud of lood wilt. Dat idee. 'Capice, Ursula?'. Spannend wel. We zijn benieuwd wie Ursula von der Leyen gaat sturen om de boel te sussen. Bruce Willis? Arnold Schwarzenegger? AJ Boekestein? @Spartacus? Zou zo'n Poetin erg onder de indruk zijn van Frans 'he/him' Timmermans? Wel jammer dat Hans van Baalen dit niet meer mag meemaken. Hoe dan ook, de enige oplossing is, uiteraard, dat de EU al deze door Loekashenko opgehaalde vluchtelingen 'solidair' gaat opnemen. Kortom: wir schaffen das, wieder. Nederland heeft sowieso nog plek zat om asielzoekers op te vangen . BN'ers en overige deugtafelaars, opgelet! Er komt weer een gouden deugkans aan. Winnen, winnen, winnen, kijken en d'rrrrr bij zijn. Hoeveel mogen er nu dan wel bij jou Claudia? Mag Claudia dan bij jou, Ramsey? Etc.