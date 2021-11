Koerdische en Yezidi aspirant-Europeanen uit Syrië en Irak met een Wit-Russische bajonet in de rug en Poolse berenspree in het gezicht

Voor de goede orde: dit zijn technisch geen vluchtelingen. Het zijn wel mensen die begrijpelijkerwijs een functie elders zoeken en in een pervers geopolitiek schaakspelletje worden gebruikt als menselijke pionnen. Naar verluidt kamperen er nu zo'n 4000 migranten die maar matig slapen omdat Poolse luidsprekers, schijnwerpers en strobe lights het verblijf zo ondoenlijk mogelijk proberen te maken.

Wit-Rusland lijkt, na een influx van nog eens 500 migranten, de migrantenstroom richting de Poolse grens inmiddels een beetje te stoppen omdat crowd control aan hun kant van de grens een uitdaging begint te worden. Wit-Russische versterking werd gister marcherend richting het kamp gesignaleerd, en Wit-Russische troepen die boven de hoofden van 'hun' migranten schieten staan al meermaals op video. Ook lijken er gisteravond "honderden" migranten naar de Litouwse grens geduwd te zijn, het land kondigt vanavond officieel een plaatselijke noodtoestand af. Sigrid Kaag en de EU bereiden vandaag nieuwe sancties voor.

Maar dan zouden we toch ook graag een redactionele noot plaatsen bij het sentiment dat Polen hier nu NeT aLs In 1683 Europa behoeden van de "Hordy Islamskie". Want dat is gewoon een belediging van Sobieski én Mustafa. Met 20.000 Poolse grenswachten zo'n 4000 ongewapende Koerden en Yezidi's onder Wit-Russische marsorders met gummyknuppels en berenspree achter het prikkeldraad houden laat zich niet vergelijken met 20.000 Gevleugde Huzaren, 16.000 voetknechten, artillerie en de Heilige Liga die door Tsjechië trekken om vervolgens 1:2 in de minderheid 138.000 geharde Ottomaanse militairen van de Weense muren te rammen.

Dat het maar even gezegd is. Heel veel meer video's na de breek. En deze draait u maar in een ander tabblad.

Naar verluidt: video van 6/7 november te vliegveld Damascus. Bestemming Minsk

Vid van Wit-Russen. Klaagzang over de harde hand waarmee Polen migranten stopt

Bird's-eye

Ja, er zijn ook kinderen

Sfeerbeeld Poolse kant van grens

Il Maintiendra

Het nieuwe-buren-resevoir

Wandelgenootschap De Witte Rus

Hordy Islamskie

Liever warm dan koud

back the blue