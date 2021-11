Sjonge jonge wat spannend, zomaar weggemoffeld op een woensdagmiddag, de apotheose in het wereldkampioenschap crossmotortje crossen, volkssport nummer 1 in Brabant en de Achterhoek. U hebt u vanochtend al laten afzeiken door Jeroen van sales, terwijl Jeanine van de balie ook een iets te grote mond heeft voor haar niveau. En uw baas kan ook in de stront zakken. Nou, mooi, lekker de excelsheets de excelsheets en om 12.15 uur (Race 1) en 15.10 uur (Race 2) motorcrossen kijken! Kan gewoon op de werklaptop want live op NPO1 en bij de NOS. Met als tweede in het kampioenschap het Nederlandse fenomeen Jeffrey Herlings, met 658 punten, en als eerste in het kampioenschap de Framboos Romain Febvre met 661 punten. Maar die Febvre staat daar alleen omdat onze Jef een tijdje geblesseerd was. U juicht voor nummer 84 op de oranje machine. Hup Holland!

Ook een soort crosser