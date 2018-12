Even over dat uitzenden. Schaatsen heeft gewoon voordeel van de faciliteiten. Het is gemakkelijk te filmen, ik neem aan dat het geen drol kost qua uitzendrechten, en je kunt in het Nederlands met de organisatie communiceren. Daarbij winnen we ook vaak en dat vinden demense leuk.

Buiten dat NPO'ers niet graag laarzen aantrekken, is motocross natuurlijk moeilijker goed in beeld te brengen. Ik kom uit een regio waar motocross en vooral BMX wel populair zijn, maar vind het wel vooral een doe- en live-kijk sport, op tv interesseert het me niet zo veel.

Wat betreft sporter van het jaar... dat voetballers kansloos zijn, dat Rik Smits nooit genomineerd is (voor zover ik weet & kan vinden), dat de Major League spelers niet meetellen... Ze moeten het de 'individuele persoon in een margesport van het jaar' noemen.