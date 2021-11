De paradox waar ik moeite mee heb: de begindagen van onze toenmalige Republiek als afvalputje van alles wat de Heilige Moederkerk onwelgevallig was. Katholieken en de aflaat. Joh, dat stukkie moeras, waar maak je je druk over?

En dan via Zwitserland het calvinisme? Ergens in het Marvel Universe is er een scene waarin Black Widow heur maatje Hawkeye cerebraal hercalibreert.

Maar eerder in de modder: I'm starting to root for this guy. Whom so ever en dan al die democratie. De Frankfurtscene in de eerste avengers film daargelaten natuurlijk.

Voor wie zijn klassiekers niet kent, The Black Widow was de shit in Fase 1. Disney heeft het geweten.