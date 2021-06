Iran is een inktzwarte, islamitische dictatuur. De andere inktzwarte islamitische dictatuur is Saoedi-Arabië.

Iran is sjiitisch, en S-A is soennitisch. Dat verschil gaat terug op een meningsverschil aangaande de opvolging van de profeet Mohammed, en 14 eeuwen nadien slaan die godsdienstwaanzinnigen elkaar nog steeds de hersens in daarover. Ik moest het even googelen, want na een tijdje weet ik ook nooit meer zo goed wat nou ook al weer het verschil tussen die twee is. Ik kreeg als eerste een NOS artikel uit 2014, dat als volgt aanvangt:

"In de meeste gevallen leven soennieten en sjiieten in harmonie met elkaar samen, maar in het Midden-Oosten bestaat er een kloof tussen de moslim-geloofsgenoten. Veel soennieten beschouwen hun sjiietische geloofsgenoten niet als echte moslims."

Ik moest daar wel om lachen: overal leven ze 'in harmonie' samen, ja, haha, bv hier in Nederland waar ze een minderheid vormen. Maar overal waar ze in de meerderheid zijn, snijden ze elkaar de strot af.

Lekker geloof, hoor.

En al die kut ISers, zoals die twee weken geleden ingevlogen Ilham uit Gouda, kunnen maar het beste naar Saoedi-Arabië verhuizen. Ik heb begrepen dat die halsafsnijders van IS soennitisch zijn, dus S-A moet voor hen het paradijs zijn. Maar hier horen ze niet. Ik wil mijn land - MIJN land - niet delen met die smerige ratten.