En het heeft verder absoluut niks te maken met die voorbereidingen op de 'hereniging' met Taiwan en Bidens toezegging Taiwan militair te zullen beschermen. Maar goed, we zijn dan wel virologen, dat maakt ons nog geen deskundigen in maritieme oorlogsvoering, dus we citeren de bron maar gewoon even.

"The Chinese military has built targets in the shape of an American aircraft carrier and other U.S. warships in the Taklamakan desert as part of a new target range complex, according to photos provided to USNI News by satellite imagery company Maxar. The full-scale outline of a U.S. carrier and at least two Arleigh Burke-class destroyers are part of the target range that has been built in the Ruoqiang region in central China.

(...) The area has been traditionally used for ballistic missile testing, according to a summary of the Maxar images by geospatial intelligence company AllSource Analysis that identified the site from satellite imagery. “The mockups of several probable U.S. warships, along with other warships (mounted on rails and mobile), could simulate targets related to seeking/target acquisition testing”"

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er getest met de onderstaande CSS-5 Mod 5 (DF-21D) en grotere CSS-18 (DF-26) anti-schip-raketten getest. En die op de video's inderdaad vrij moeilijk te onderscheppen van bovenaf. MAAR, misschien heeft hebben US Navy laserwapens daar t.z.t. een antwoord op?

DF-21D. Lijkt idd wat stroef te onderscheppen hier

DF-26. De grotere versie van bovenstaande DF21