Hedenweekend in het Algemeen Dagblad: een lang verhaal over hoe het kleine Portugal de grote pandemie bedwong onder leiding van een legermeneer die na rampzalige kerstbesmettingen een land van veelal lageropgeleiden naar de nationale priklocaties leidde. Het wonder van Portugal, wordt de vaccinatiegraad genoemd.

Vandaag in Nederland: duizenden mensen op het Malieveld die demonstreren tegen een QR-samenleving waarvan al lang is aangetoond dat ie niet werkt, omdat de vaccins wel beschermen maar niet “volledig” (dat bestaat namelijk niet) en niet langdurig en dus ook QR-dragers het virus kunnen hebben en (over)dragen. Ook op dat Malieveld: mensen die “zelf onderzoek” hebben gedaan en concluderen dat het vaccin een vorm van vergif is die van alle zelfstandig denkende Dunning-Krugers slaafse schapen van Klaus “Great Reset” Schwab, Bill “Gentherapie en nanochips” Gates en Hugo “Kan Niks” de Jonge moet maken.

De grap zit in het woord ‘lageropgeleiden’ in de eerste alinea van dit topic. Want in Portugal doen mensen geen eigen onderzoek, en al helemaal niet op Facebook. In Portugal kweken ze kurk, telen ze wijndruiven en drinken ze Super Bock en Sagres bij de lunch, of al eerder op de dag. En luisteren ze naar een legerleider als die ze in een harde oorlogsmetafoor maar daarmee helder en recht in hun gezicht vertelt dat je kans op het overleven van corona significant toeneemt als je collectief de virusbom ontwapent en tot een relatief ongevaarlijke sluipschutter reduceert.

In Nederland kijken mensen, die zelf onderzoek doen, naar videootjes van de complotmarmot en interviews bij Café Weltschmerz of weten ze net die ene IC te ontwaren waar deze week toevallig drie van de drie coronapatiënten wél gevaccineerd waren. Vervolgens horen ze daar medische gelegenheidsberoemdheden glashard over liegen in een politiek achterkamertje. Daarna werpen ze een blik op hun hbo-plus-diploma op de muur en denken: ha, zie je wel, beter niet prikken!

Het wonder van Portugal is helemaal geen wonder, maar een gezonde samenloop van omstandigheden waarin een klein beetje zelfstandig luisterschap naar eerlijk leiderschap leidt tot een collectieve verbetering van de volksgezondheid, nadat het land één kerstmis de regels los liet die tot een dodental des doods leidde. En nu zie je nog wel een boel mondkapjes in winkels en op drukke plekken, waaronder soms ook buiten, maar hoeft er niets gehandhaafd te worden omdat de grootste risico’s zijn uitgebannen. Of liever: zijn weggeprikt. Het “wonder” zit in een klein flesje en gaat via een prikje in de bovenarm van iedereen die dat wilde en in Portugal wilde bijna iedereen dat - ongedwongen. Voilà. Vrijheid.

Maar Nederland,

waar door beeldvorming gestuurd reactief beleid de koers bepaalt in plaats van functioneel proactief beleid dat op een volwassen manier wordt gecommuniceerd aan een land vol (al dan niet zelfverklaard) intelligente mensen, doet liever zelf onderzoek. Want Nederland is zo ontzettend vol van zichzelf en zijn gezonde verstand en goede scholing en eigen onderzoek, dat Nederland soms zelfs trots lijkt als het op internationale kaarten de grootste pieken laat zien, omdat Nederland de grootste namedropper van zijn eigen naam is en elke dag kijkt of er in de buitenlandse kranten nog ergens iets over Nederland wordt gezegd.

En Nederland is dan trots omdat Nederland denkt dat het zich niet gek laat maken door clowns als Hugo de Jonge, door wie Nederland zich aldus knettergek laat maken. Mede omdat hij niks kan en dat verbergt achter ergerlijke arrogantie. En omdat hij liegt over coronapassen die nooit ingevoerd zouden worden. En omdat we een premier hebben die zo beschadigd is door zijn eigen machinale, burgervermalende doctrine dat hij geen hard en geloofwaardig leiderschap meer kan tonen, laat staan dat mensen hem nog geloven na tien, twaalf jaar van chronische oneerlijkheid. Want Nederland is hoogopgeleid en kijkt dwars door de leugens van die luie langstudeerder heen. Leer Nederland zulke types kennen, nietwaar?

Aldus heeft Nederland nu een chronische coronasamenleving met QR-codes die steeds verder uitgebreid worden middels een infrastructuur die nooit meer weg zal gaan omdat ie ook heel handig naar andere toepassingen uitgebreid kan worden - en daarmee leidt eigen onderzoek naar de risico’s van toenemende onvrijheid tot toenemende onvrijheid en kan Nederland uiteindelijk heel hard ZIE JE WEL roepen, omdat Nederland graag terugredeneert vanuit conclusies die uit eigen onderzoek zijn voortgekomen. Het zit in al ons beleid verankert en daarom werkt er steeds minder.

Portugal heeft daarentegen een endemische coronasamenleving en dat komt niet alleen door beter weer: in Portugal gingen meer mensen om een prik, en in Portugal hebben de politici geaccepteerd en hardop gezegd dat 'zero covid' nooit zal kunnen. Maar Portugal is gemiddeld lager opgeleid, dus vanuit Nederland kun je lekker lachen om die slaafse Portugezen. Die vervolgens lekker niks terug zeggen, want ze kweken kurk en ze maken wijn en die drinken ze dan lekker samen op omdat Portugezen graag buitenshuis eten met vrienden, collega’s en familie. En zo lacht Portugal als laatst. Het wonder van Portugal is een spiegel die de Nederlandse arrogantie toont - en die is niet verwonderlijk.

NUANCE, blijkt uit eigen onderzoek op internet