We beginnen ons af te vragen of er nog een onderdeel van de corona-aanpak is dat nog niet veranderde in een enorme clusterfuck. Weet u nog dat gezeik vorig jaar over de coronatestcapaciteit van laboratoria? De angst bestond dat buitenlandse labs met een eigen-volk-eerst-mentaliteit zouden werken en binnen de eigen landsgrenzen was te weinig capaciteit. Dat is dus opgelost doordat twee bedrijven in Nederland op verzoek van Herr Hugo grote pandemielabs bouwden. Heel lief van ze, alleen laat Hugo de Bebaarde de testen nu weer gewoon over de grens analyseren. Want de echte crisis is voorbij (niet doorvertellen) en daarom gaat alles weer via de Europese aanbesteding. En aangezien de Nederlandse en Belgische labs evengoed scoorden in die aanbesteding werd er geloot en daarbij wonnen de zuidelijke frietzakken. Die Nederlandse pandemielabs zijn daardoor nu even nuttig als die enorme voorraad mondkapjes die ligt weg te rotten in magazijnen, net zo zinvol als die miljoenen die zijn weggeven aan Sywert, net zo efficiënt als het dansen met Janssen-beleid. Hee Hugo, hoe vind je het zelf gaan?

Over Sywert gesproken trouwens...