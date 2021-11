Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) herhaalde afgelopen week tijdens het debat over de strijd tegen het coronavirus dezelfde actie als tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Op het moment dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet achter het spreekgestoelte verscheen, draaide de bewindsman demonstratief zijn rug naar het Kamerlid toe. Een grove belediging vanuit Vak K aan het adres van de Tweede Kamer. De Jonge is als minister te gast in de Nationale Vergaderzaal en heeft netjes te luisteren naar een Kamerlid, zelfs als dat volledige onzin - "Hij krijgt de orders van Bill Gates. Hij krijgt de orders van Klaus Schwab" - staat te debiteren.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) was dan ook weinig ingenomen met het obstinate gedrag van De Jonge en sprak hem bestraffend toe: "Ik wil ook aan de minister vragen om, als een gekozen Kamerlid aan het woord is, daar aandacht voor te hebben. We kunnen van mening verschillen, maar het debat wordt hier wel in de Kamer gevoerd." Eerder tijdens het debat moest ze De Jonge óók al op de vingers tikken nadat hij zich hinderlijk gedroeg tijdens de bijdrage van Wybren van Haga.

Het tekent het showmannetje De Jonge; wufte schoentjes en dito kapsel/baardbehandeling, Kamerleden provoceren, veel te lange betogen houden omdat hij zo graag zichzelf mag horen spreken. De CDA'er heeft dan ook nauwelijks ervaring als volksvertegenwoordiger; een eeuwigheid geleden enkele maanden raadslid in Rotterdam en dan houdt het op. Naast basisschoolleraar is het allemaal wethouder, beleidsmedewerker, ambtenaar, politiek adviseur of ministerschap wat de klok slaat. De Jonge heeft geen enkele voeling met De Macht controleren, hij predikt liever De Macht.

Maar als Hugo de Jonge de rol van de Tweede Kamer zo erg vindt, kan hij ook opstappen, nietwaar?

De Jonge zei eerder bereid te zijn terug te keren in een nieuw kabinet. De vraag is in welke vorm: wederom als minister van Volksgezondheid of wordt het toch Onderwijs? Het is hoe dan ook de vraag of hij die termijn zal uitzitten. Over een parlementaire enquête naar het coronabeleid wordt al langer gesproken, afgelopen week gaf de Tweede Kamer er formeel een klap op. Halverwege volgend jaar moet daarmee worden begonnen, mits de strijd tegen het coronavirus dat toelaat.

Of De Jonge dan minister is in welke vorm ook maakt niet uit: hij zal onder ede worden verhoord en het vuur aan de schenen worden gelegd.

Het dedain dat hij nu voor de Tweede Kamer aan de dag legt zal hem dan niet helpen.

In dat geval zal onvermijdelijk worden afgerekend met Hugo de Arrogante.