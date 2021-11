Volgens “ an inconvenient truth” van All Gore uit 2006 zou binnen 10 jaar de noordpool ijsvrij zijn. 2016 voor de snelle rekenaars. Toevallig was er in dat jaar een recordhoeveelheid ijs gemeten.

Inmiddels zijn we weer 6 jaar verder, en wat denk je? Nog steeds ijs, ijsberen ( 3 keer zoveel als in 1970) Inuiet , zeehonden. En stervenskoud.