: Preventief werkt het. Niet altijd. Is de pakkans rond de nul, dan werkt het niet. Neemt niet weg dat straf een vergelding is. Jij vermoordt iemand en vervolgens mag je zelf hangen. Dat zal anderen er van weerhouden om hetzelfde te doen. Dat kun je een doel noemen, maar meer dan een side-effect is het niet.

Zonder pakkans is het hele strafrecht overbodig. Iets wat je vorige eeuw al eens zag bij een totale stroomstoring (in NY of Boston). Alles werd geplunderd.

Zou hier ook gebeuren. Misschien kom ik je nog eens tegen in de PC Hooft als er in 020 een totale stroomstoring is.

Je zegt zelf hierboven al "Van gevangenisstraf is nog nooit iemand beter geworden." Mss dat dat wel zo is, maar denk maar zelden. Mensen komen niet echt tot inkeer - ja, als ze 60+ zijn en niks meer kunnen, maar dat kunnen we niet goed rekenen.

Oog om oog, Duwbak. Alleen maar vergelding. Hoe anderen daar op reageren is volkomen bijzaak.