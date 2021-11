Jammer dan Parool! Jullie doen niet meer mee in de hoofdstad en dus doen jullie nergens meer mee (en de bezorger is ook altijd te laat). Allemaal dankzij een zaag van een interview met Femke Halsema (toevallig de burgemeester) bij de gewillige beulen van de Volkskrant over het wel/niet handhaven van de coronapassen. Tikkie anders dan wat Het Parool schreef, media frenzy, dergelijke krantenkoppen, niet al te valide steekproef van Het Parool, doei. En die kop van Het Parool was wellicht wat stellig, maar in het artikel staat toch echt gewoon een citaat: "Wij hebben in het veiligheidsberaad en in de veiligheidsregio afgesproken dat we alleen handhaven bij exces. En dat verandert niet." Bij Het Parool sluiten ze de rijen, want ze zijn allemaal op hun genderneutrale pik getrapt: de journalist is boos, de coördinator crossmedia (wat een nuttige fte!) is boos, de stadsverslaggever is boos, de adjunct is boos. Bij GeenStijl vinden ze het vooral heel erg grappig. Politie en handhaving worden helemaal kapotbezuinigd en dan heb je een burgemeester die zichzelf, niet voor het eerst, half of helemaal boven de wet plaatst en als de strontkar in haar gezicht ontploft om zich heen gaat maaien óver media in ándere media. En dan is iedereen ook nog eens boos vanwege het woord 'bromsnor'. Weet iemand misschien of er spiegels hangen op die genderneutrale plees in de Stopera, dan kan Halsema er een keertje in kijken.

Vanaf nu leest ze gewoon weer TROUW