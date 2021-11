"You are looking at the American dream"

Maar de Republikeinen winnen ineens zelfs in klassieke bright blue states. Interessante samenvatting wel op de wiki: "The results were widely seen as a backlash against the social, racial, and COVID-19 migration policies of the Joe Biden administration; its Build Back Better Act and perceived economic interventionism; as well as social liberalism and "wokeism" within the Democratic Party."

Specifiek in Virginia lijkt de Republikeinse toezegging critical race theory in het onderwijs te verbieden, doorslaggevend te zijn geweest. En zoals het Virginia vergaat, zo vergaat het de natie in 2024. Zeggen wij niet, zegt VP Kamala Harris (she/her).

Blijkens de fragmenten na de breek doet zelfs het elite-panel van CNN de observatie dat de Democraten deze nederlaag middels hun ondoenlijke progressivisme gewoon aan zichzelf te danken hebben. Bij MSNBC hebben ze er traditiegetrouw iets meer moeite mee en blijft het allemaal toch vooral de schuld van Trump, racisme en oh ja, "critical race theory doesn't exist".

Allemaal leuk en aardig, maar de hele verkiezing is natuurlijk slechts een voetnoot bij de onderstaande Winsome Sears (57, wiki). Groeide op in de Bronx, Marine Corps veteraan, moeder van drie dochters, runde een daklozenopvang en werd gister dus de eerste zwarte vrouwelijke lieutenant-nog-wat van Virginia. Armed and electorally dangerous. Ondanks alles nog steeds het mooiste land ter wereld. Zin in muziek nu? Let's Go Brandon!

Eervolle vermelding voor Winnie (uit Alfred, maar dan met AR-15)

(ja) (maar van de verkeerde kant) (okay maar wij zijn ook media)

CNN-prominenten-panel komt tot inkeer

Het lokale haakje!

Is gewoon zo