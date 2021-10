We citeren: "Let's Go Brandon" is a political slogan and internet meme used as a euphemism for "Fuck Joe Biden" in reference to Joe Biden during his first year as the President of the United States." "Fuck Joe Biden" wordt namelijk al weken achtereen gescandeerd in sportstadiums door het hele land - het immers de eerlijk verkozen president met het hoogste netto-aantal stemmen ooit!

Dan even naar de bovenstaande video van een NBC-interview met coureur Brandon Brown, nadat hij een NASCAR-race (een bekend tijdverdrijf van Democraten) had gewonnen. Het publiek scandeert "Fuck Joe Biden", wat de verslaggeefster 'parafraseert' als "Let's Go Brandon".

Ja, dikke LOL natuurlijk, nog even los van of ze het gewoon echt als zodanig verstond of er bewust een draai aan gaf. Mooie televisie noemen we dat, en daar denkt het het hele halve land dus hetzelfde over.

Want de onderstaande twee rapnummers "Let's Go Brandon" door respectievelijk Bryson Gray en Loza Alexander over het voorval staan op NUMMER 1 EN 2 in de Amerikaanse iTunes. Ze stootten Adele's langverwachte nieuwe single Easy On Me naar #3, en dan is #4 ook nog eens gewoon een kortere versie van het lied op #2. Ook staan de composities ongekend hoog in nog wat andere Amerikaanse charts. Bijzonder wel, want erg veel brisante teksten over de plandemie, vaccinatiedwang en overigen. De #1 werd door om Google moverende redenen zelfs geheel van het oorspronkelijke YouTube-kanaal verwijderd, en ook op andere uploads werd de jacht geopend. Over de tekst valt te twisten maar het bouncet wel echt hard hoor.

Maar, wat ons betreft de winnaar van de publieksprijs Vrije Interpretatie Let's Go Brandon, na de breek! En dan hebben we het nog niet eens over die Let's Go Brandon Challenge waarin allemaal mooie vrouwen ermee aan de haal gingen op TikTok.

[Naschrift voor liefhebbers: dat met zonnehoedje 'gitaar spelen' op z'n geweer door Bryson Gray is natuurlijk een knipoog naar dit Taliban-feestje dat geen Taliban-feestje maar een Pakistaanse bruiloft was.]

#1 in de charts

#2 in de charts

R-r-r-r-r-reeeeeemix

L O L deze strijders. Wat ons betreft de winnaar van de publieksprijs

lawd