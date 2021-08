Gewoon ter overweging: wist u dat de leeftijdsmediaan in Afghanistan 18 jaar is? In grootmacht Nederland is dat 41,6 jaar en in de rest van het Westen ongeveer hetzelfde. Maar goed, vliegveld Kabul is weer open, na de breek ziet u beelden van hoe de Taliban de lokale Hello Goodbye in goede banen lijkt te leiden. En als u de Taliban zich zien misdragen dan kunt u dat melden bij de Taliban Complaint Commission, per telefoon te bereiken op 0700266349.

We houden het nauwgezet in de gaten omdat Afghanistan binnengevallen werd om vrouwenrechten te bevorderen, dus na de breek allerlei updates over hoe het vrouwen en meisjes tot nu toe lijkt te vergaan onder de Taliban. Meisjes mogen naar school, vrouwen mogen demonstreren, de Taliban staan Afghaanse vrouwelijke verslaggevers te woord en bewaken het Ministry of Women’s Affairs. Interessant wel, toch. Ook niet onbelangrijk: sjiieten lijken vooralsnog ook nergens last van te hebben. Kortom, China hebben ze al als bondgenoot en als ze zo doorgaan zijn ze binnenkort ook van Russische lijst van terroristische organisaties af.

En lokale kraampjes worden gevraagd gewoon weer lekker open te gaan. Maar nu eerst: feest, trampolines, draaimolens, sportscholen en een bonus POV vanaf de C17 wielkast, na de breek!

[Noot: onderstaande dansfilmpje is minstens vier maanden oud en waarschijnlijk van een bruiloft in het Bannu-district te Pakistan en mogelijk niet eens Pakistaanse Taliban maar gewoon een andere militie. Maar verdomme wat genieten we van alle sound edits.]



[Noot 2: Het Afghanistandebat gaat hier live verder. Er werd al gehuild.]

Inlijst-tweet, want dit wordt de eindstand

Geen Afghaanse Taliban en audio is ge-edit, maar wel prachtig

Op de trampoline

Op de draaimolen

Is gewoon zo

Bonus POV vanaf de wielkast van een Amerikaanse C17 tijdens taxi

Dat ziet er best orderlijk uit

Updates uit dossier: Taliban en vrouwenrechten

Zijn dit onze Taliban nog wel?