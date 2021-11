Zzzzz ahhh lief nee grapje die is dood. In het Amsterdamse stadspark Westerpark is - tromgeroffel - een GESTROOPT HERT aangetroffen. Iemand belde nog heel dapper naar de Dierenambulance, maar dat was achteraf zonde van de belminuten. Nu ligt dat Westerpark ingeklemd tussen IJ, Sloterdijk, Banlieue en Lommer en de Staatsliedenbuurt, en al liep er in het verleden ook weleens zo'n knaap, onze twee centen zijn dat het beest elders is gevangen, en in het Westerpark is gedumpt. De kans dat het hert zichzelf heeft opengeschaafd aan een boom en precies zijn complete velletje over zijn voorhuid heeft getrokken lijkt ons evenwel nihil. Bent u of kent u iemand die ineens een nieuwe jas heeft, van Carhertt ofzo, bel dan iemand. Geen idee of het strafbaar is, maar misschien wilt u erover praten. Rip Bambi, je pa was waarlijk de prins van het woud.