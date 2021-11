Borduren met kruissteek = RACISME

Uh nee, Bert, dat is niet wat in het artikel staat.

Ik heb zowaar de moeite genomen het helemaal te kezen (Why? Why?) en het gaat eigenlijk hierom:

“I was exploring pages [of patterns] when I first started and thought, ‘Gosh, this stuff is just so white,’” says Miasia Osbey of her introduction to cross-stitch. "

Teveel blanke tafereeltjes in de patronen. The horror!

Maar dus niet de steek zelf.