Vanzelfsprekend niet, want Nederlandse overheid en EU zijn dikke mik.

Die HRA is van oudsher al een tegemoetkoming op het heffen van het Eigenwoningforfait, het oude Huurwaardeforfait, een inkomstenbron die fictief is omdat een huiseigenaar volgens de Belastingdienst ook zijn eigen huisbaas is en daarom huur zou moeten rekenen aan zichzelf. Daar moet dan weer belasting over worden betaald want het is inkomen, de woningeigenaar mocht dan ook de kosten om dat inkomen te kunnen realiseren aftrekken om die inkomsten te kunnen maken. (Dat mag een ondernemer ook, de kosten aftrekken die hij maakt om omzet en winst te maken.)

De belangrijkste vraag is: Betalen ze in alle andere landen van de EU ook een belasting over de fictieve inkomsten vanuit die eerste woning? Nu weet ik dat ze op de Canarische Eilanden dit niet betalen, ze betalen ook geen vermogensbelasting over het bezit van een woning, in Portugal idem, daar betaal je zelfs de eerste 10 jaar dat je er gaat wonen helemaal geen vermogensbelasting over het gehele vermogen.