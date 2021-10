Journalistiek, hoe moeilijk kan het zijn. Zet een verslaggever bij een vuilcontainer in een Grote Stad, en laat hem opnoteren wie wat en wanneer naast een huisvuilverzamelplaats flikkert en waarom. Nota bene de Volkskrant, normaliter niet van de "nieuwsvloer" te branden, stuurde een fysiek mannetje naar IRL Den Haag om daar eens te kijken wat er nu misgaat bij de AFVALCRISIS in de Hofstad. In ambtenarentaal heet het "bijplaatsingen", "naastplaatsingen" of "sluikstort". Maar het is gewoon: flikker maar op straat ergens in de buurt van de container dan ben je er vanaf.

In Amsterdam-Centrum mag de elite gewoon hun vuilniszak bij de voordeur op straat kwakken, de rest van Nederland heeft een kliko danwel moet met het huisvuil naar een Ondergrondse Restafvalcontainer (orac) lopen en de zak ergens ingooien. En daar gaat het mis. Want het huisvuil gaat niet ondergronds. Probleem speelt al een tijdje. Vorig jaar was Powned in Transvaal, dat samen met de wijken Schilderswijk en Laak de kroon spant in de Haagse teringzooikwestie.

In Den Haag weet iedereen en zijn moeder waarom het een teringbende is (arbeidsmigranten uit Moeland die in het Westland werken en in 070 wonen) maar de Volkskrant schrijft daar handig omheen, en noemt ook nog even de vele expats die voor het Internationale Strafhof, ambassades, Unipol, Unicef etc werken.

Feit is dat de stad een opvallende transitie doormaakt. Het aantal inwoners, dat nu bijna 550 duizend bedraagt, is sinds 1995 met maar liefst 24 procent toegenomen. Ter vergelijking: Rotterdam en Amsterdam groeiden respectievelijk met 9 en 21 procent. (Volkskrant)

In the end is het allemaal de schuld van de Wybrens, de HuizenPrinsen en De Verkamering, want het is juist dit 'systeem van overbewoning' die van Den Haag Napels aan de Noordzee maken.

Helemaal mooi wordt het in de Volkskrant als burger-initiatieven, twitterende afvalcontainers (jazeker) en vrijwilligersacties om troep om te ruimen als een soort van sociale cohesie wordt gebracht, waarmee het allemaal toch nog goedkompt in Verloederd DenHagistan. Ja, hallo. 300 euro afvalbelasting per jaar betalen, en het dan ook nog zelf op moeten ruimen. Die zijn gek.

