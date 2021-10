Het probleem met dit soort incidenten is dat er door het journaille onvolledig nieuws wordt gebracht. 'The devil is in the details.' We horen alles te weten om een gefundeerde correcte mening te kunnen vormen, maar zoiets als etnische achtergrond, groepsverband, relatie van de betrokken partijen met elkaar etc. worden achtergehouden. Dat versterkt het idee dat het 'wel weer buitenlanders' zullen zijn, terwijl dat misschien niet zo is. En dan gaat de eer voor deze maatschappelijke bijdragen weer ten onrechte naar de verkeerde partij. Voortaan volledig verslag, of anders maar niet vertellen. Op deze manier heeft dat geen zin.