:

Het is buitengewoon dat een gezondheidsprobleem opgelost wordt met juridische, nou ja, met overheidsdwang middelen. Er wordt niets gedaan aan het opschalen van capaciteit in ziekenhuizen en denk ook ambulant. Daar is overigens door de kabinetten Rutte flink in gehakt. Dat gaat zeker niet direct wat opleveren want het probleem zit bij veel te weinig verpleegkundigen. Het kost 4 jaar er een op te leiden en dan heb je een basis verpleegkundige die inzetbaar is op veel afdelingen. Niet de IC want dan volgt er eerst nog (voor ervaren verpleegkundigen) een opleiding van ik meen anderhalf jaar.

Aangezien het te verwachten is dat covid een blijvertje is, en ook een wake up call voor andere mogelijke virus toestanden, zou je verwachten dat er nu vooruit gedacht wordt en dat er een deltaplan voor verpleegkundigen komt.

Maar dat komt er niet. Wel BOA’s er bij, meer repressie en controle van de overheid en zo wordt het steeds makkelijker om te geloven dat machthebbers vooral tot doel hebben deze repressie en controle te vergroten.