Het leven is een strijd, maar soms is het ook gewoon lekker weer. Zoals de komende dagen! Vanaf woensdag zon, een graad of 18, tieten in het badpak, niks aan de hand. Lekker zoals Truus op de foto hierboven; bips om een fietszadel vouwen, Strava aan en dan maar de boel de boel en op pad. Misschien eerst nog even huilen in de file. Maar daarna, gewoon. Fietsen. Wandelen. Zonnetje. Zelf cake bakken. Plakje cake. Biertje erbij. Misschien wel een herfstbock, kan jou het schelen. Terras op. En dan maar lullen over het klimaat en dode ijsberen, want alles gaat naar de kloten. Een bloedverzengende ± twintig graden, niet op Gran Canaria, maar gewoon in NEDERLAND. EN HET IS AL BIJNA NOVEMBER.