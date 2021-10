En dan schakelen we nu over naar Volkskrant-lezer Aad die het afgelopen jaar onder een steen heeft gelegen, weliswaar lekker comfortabel met dekentje, een gevulde koelkast, genoeg pleepapier om te schijten en de thermostaat op 21, maar wel onder een steen. Aad had de luxe anderhalf jaar lang thuis te werken en toen hij toch weer naar kantoor moest, was het janken geblazen. "Al thuiswerkend, hoopte ik dat de forenzenloze samenleving zou beklijven." Heel gek is dat, als je in de bouw werkt, of je bent vrachtwagenchauffeur, dat je niet gewoon effe lekker THUIS kan werken. Staalvlechten in je achtertuin. Asfalt mengen in de kelder. Massages geven via Zoom. Aad heeft eventjes gemist dat het op de weg alweer een tijdje het oude normaal is. De Haagse trams zitten vol, de Rotterdamse metro zit vol, de Amsterdamse pont is vol (bouw een brug). Plots moest Aad weer naar kantoor. "Daardoor ontstond er dus een file, met mij daarin." En toen moest hij huilen. Sterkte Aad met dit verschrikkelijke leed.