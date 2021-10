Blanke Piet, zoals sommigen hier voorstellen, is natuurlijk dé oplossing. Een trouwe knecht die niet jammert dat hij een slaaf is of dat hij wordt gediscrimineerd, maar die trots is de Sint te mogen dienen. Andersgekleurde gegadigden mogen natuurlijk ook Piet worden maar moeten hun zichtbare huid even blanketten. We gaan niet moeilijk doen over whiteface.

Blanke Piet, de vriend van alle Nederlandse kinderen ongeacht afkomst. Ook al is hij blank als een lelie, hij meent het toch goed!