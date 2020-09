Niks mis met verandering, maar alleen als die verandering een breedgedragen evolutie is, niet zoals nu een door een minderheid opgelegde revolutie gestoeld op misvattingen (erger nog: harde verwijten van racisme).

En als die misvattingen om een pietluttig (pun intended) detail zou gaan, dan zou je misschien nog je schouders kunnen ophalen, maar het historisch besef van een pepernoot bij die revolutionairen zorgt ervoor dat ze juist het ongeveer meest eigene element van een millenia-oude traditie willen verbannen: roet, dat al lang voordat een 'Turkse' bisschop aan onze viering werd toegevoegd een sleutelrol speelde in de traditie.

Over het boek "Zwarte Sinterklazen" van Arnold-Jan Scheer: "Uit zijn onderhoudende reisverslagen blijkt dat het optreden van Zwarte Piet in een oeroude traditie staat, waarbij het pikzwart maken van het gezicht een essentieel onderdeel is van gebruiken die tot op de dag van vandaag op een veelheid van plekken in Europa jaarlijks plaatsvinden, met sporen tot in Iran en India. Sinterklaasfeesten zijn levende riten die eerder in de Unesco-lijst van het Immateriële Werelderfgoed van de mensheid horen dan dat ze gecensureerd mogen worden."

Die opgedrongen revolutie is niet op zijn plek; het enige wat op zijn plek is, is bijles voor de aan waanbeelden lijdende Afriyie's en de Akwasi's. En in een evolutie zouden er ongetwijfeld wat accenten gaan veranderen, misschien die rode lippen, misschien die oorbellen. Maar het censureren van roet bij de Sinterklaasviering is hetzelfde als een een eierloos paasfeest of een boomloze Kerst.