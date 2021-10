Nogmaals, u moet het lekker zelf weten en het interesseert ons inmiddels helemaal geen hol meer wie de medische wetenschap omzeilt met eigen onderzoek, een grenzeloos vertrouwen in het eigen afweersysteem en een flyer in de hand met daarop het recht op lichamelijke integriteit. Prima. De vaccinatiegraad is hartstikke hoog, en wie niet door het hoepeltje wilde springen, springt toch niet meer door het hoepeltje. Er zijn te veel verjaardagen aan voorafgegaan waar een ongevaccineerde zich moest verdedigen tegen de wijsvingers van de groep, waarbij de muur om het eigen gelijk alleen maar hoger is gemetseld. Te vaak die suffe kop van Gompie Gommers op de televisie geweest. Te veel verbroken beloftes door Hugo de Jonge. Te veel gegoochel met die vieze QR-codes. Wie zich niet wil laten vaccineren, en zich in de ""nieuwe werkelijkheid"" buitenspel zet bij feesten, partijen, concerten, familieweekenden en vriendenuitjes, gaat dat ook echt niet meer doen. Als het, ongeacht de reden of motivatie, zó belangrijk is je niet te vaccineren, dan gebeurt het ook niet meer.

Wat rest, is de spijt, en de spijt is altijd achteraf. "Vrijwel iedereen heeft spijt. Wat ik vaak verbazingwekkend vind zijn de redenen. 'Ik had geen tijd', 'Ik wilde het doen', 'Ik twijfelde nog'. Vaak sporen ze hun familie ook aan om zich alsnog te laten vaccineren", aldus een internist van het Erasmus MC over de ongevaccineerden in zijn ziekenhuis. Van alle coronapatiënten in zijn ziekenhuis is negentig procent ongevaccineerd. "Bij de resterende tien procent is sprake van een medische oorzaak, bijvoorbeeld mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad of mensen met een immuunstoornis. Dat zijn mensen die wel gevaccineerd zijn, maar onvoldoende antistoffen ontwikkelen." En met die informatie moet iedereen, met onze vaccinatiegraad van dik tachtig procent, maar gewoon lekker zélf onderzoek doen, en dan horen we achteraf wel hoe de ervaring was. Dan maar dat ziekenhuis fifo-vullen tot het niet meer kan. Pleur het land maar open.

ONDERTUSSEN: +5223