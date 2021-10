FOTO (ANP) - Voorheen Barendrecht

Er waait een gure wind door Nederland. Door een plaatselijke windhoos is Barendrecht van de kaart verdwenen en ook voor de rest van Nederland heeft het KNMI code geel afgegeven dus dan weet u het wel. Lekker binnenblijven want als u op de fiets stapt wordt u van de fiets geblazen, als u in de auto stapt staat u in de file en als u in de trein stapt liggen er opeens allemaal bomen op het spoor, of wapens in de wagon. En dan vanavond bij Khalid & Sophie een debat met Jan Slagter en Doutzen Kroes over de vraag of mensen die toch naar buiten zijn gegaan wel een plek op de IC verdienen. Wees gewaarschuwd! WOESJ.