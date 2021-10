Als bekende Nederlander moet je er elke keer maar voor weer zorgen dat je in de publiciteit komt. Dus na het afzeggen van optredens was het volgende momentje om uit te melken de aankomst op Schiphol. Helemaal ingepakt voor de geheimzinnigheid. Vervolgens niets zeggen om het noogggg geheimzinniger te maken. Later deze week de eerste geruchten over wat André deed tijdens zijn afwezigheid. Daarover gaan de media dan weer speculeren. Als dat opdroogt komt André zijn management via de bevriende bladen over wat er echt aan de hand was in die periode. Dat wordt nog wat opgeblazen en dan is dit hoofdstuk ook weer afgesloten. Het management is inmiddels bezig met het "nieuws" dat u volgende week krijgt voorgeschoteld. En welke mediaoptredens André gaat geven wordt ook nauwgezet gepland en voorbereid. En heel misschien treedt hij weer ergens op, wat ook weer nieuws is en anders wel wordt gemaakt. Man, man, man wat een toneelstuk met deze verslaafde van een verslaafde vader van een verslaafde opa enz. enz.