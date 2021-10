Mijn vorige aangifte van januari heeft uw college in maart afgedaan op basis van een incompleet dossier, de staatssecretaris hield informatie achter. Inmiddels zijn er minimaal vijf nova, deze affaire blijft een gul stromend open riool. In april bleek uit de ministerraadnotulen dat externe transparantie en controle door het parlement & rechtspraak zijn tegengewerkt via de Ruttedoctrine.

Een angstcultuur saboteert de interne communicatie tussen werkvloer en ambtelijke top. Het Deloitte-rapport uit 2020 leidde niet tot een revolutie. Daarmee accepteren het kabinet en de fiscus herhaling van vergelijkbare fouten en delicten. Nu weten de raadsheren welke gradatie van voorwaardelijke opzet dat is, ze gaan binnen de fiscus op dezelfde (criminele) voet verder.

Het derde novum komt uit het onderzoek naar de Palmen-memo. 24 ambtenaren die aantoonbaar de Palmen-memo hebben gezien. Een ex-staatssecretaris wilde niet meewerken aan dit onderzoek door accountantsbureau PWC. Dit puur vrijwillige zelfrapportage-onderzoek geeft -zoals ontworpen- een incompleet resultaat. Zelfs dit detail mag opnieuw door de rijksrecherche, parlement en pers belicht worden.

Binnen de kinderopvangtoeslagaffaire blijken advocaten nog steeds 24 maanden te mogen wachten om een zwartgelakt dossier. Wanneer zij inhoudelijke vragen hebben, eindigen ze op dezelfde muur als hun cliënten. De staat saboteert financieel en inhoudelijk juridische bijstand. De burger kan het zonder of met advocaat niet oplossen, het delict wordt ook op dit vlak voortgezet.

Het ergste en vijfde novum is dat het in de afgelopen negen maanden het kabinet niet is gelukt het delict te beëindigen. Je kan een kind verwekken en baren in die periode. De ombudsman blijft een roepende in de woestijn. 90% van de ouders wachten nog, de commissie Werkelijke Schade loopt helemaal vast. Er is geen enkele ambtenaar of politicus die zich kan beroepen op onwetendheid.

De oplossing kan niet meer vanuit de staat, de belastingdienst of de rechtsstaat komen. Deze hebben immers in dit dossier meer dan 15 jaar totaal gefaald. Zelfs na de grootst mogelijke publieke, publicitaire en politieke druk. Advocaten hebben een te ondergeschikte positie, dankzij de uitgeklede toevoegingen. (PDF) Er moet in deze affaire een onafhankelijke derde worden benoemd.

Laat de rijksrecherche de hele administratie bij de fiscus maar in beslag nemen voor strafrechtelijk onderzoek, kopieer het, en draag de kopie over aan accountants voor de financiële afwikkeling. Betrokken ministers, topambtenaren en ambtenaren horen na hun theatrale aftreden niet alleen demissionair, maar ook op non-actief. De tijd is voorbij dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Elk dossier krijgt een administratieve accountant om de toeslag alsnog juist vast te stellen, samen met de directe en indirecte schade. Een registeraccountant mag daarna dat proces controleren en aftekenen. Geef het maar aan Deloitte, PWC, EY en KPMG. Andere bonentellers met een andere broodheer, die elkaar controleren. De publieke sector faalt, de private sector is het enige alternatief.

Mevrouw Van Huffelen zei dat een dossiertje zo'n 50 uur kost, dan ben je tienduizend euro per getroffen gezin kwijt. Bij tienduizenden ouders ben je eenmalig een paar honderd miljoen aan uitvoeringskosten. Mevrouw Van Huffelen geeft dat jaarlijks uit aan personeel en heeft pas bij 10% van de ouders een complete doorrekening, en verwacht nog vijf jaar nodig te hebben.

Stel: iemand is door deze verzonnen schulden jaren geleden uit zijn koophuis gegooid, die huizen zijn nu een tonnetje duurder. Stel: iemand is door deze verzonnen ellende als fraudeur aangemerkt, kreeg geen VOG meer, en verloor niet alleen haar baan, maar kreeg ook geen nieuwe. De directe en indirecte financiële schade is veel groter dan de geschatte vijf miljard in de miljoenennota.

Als we dan het materiële deel helder hebben, kunnen we meteen door naar het immateriële deel. De mentale schade door het verliezen van huizen, banen, bedrijven, relaties, omgangsrecht met kinderen en zo verder. We komen uit een tijdperk dat je beter vast kon zitten in de gevangenis, met allerlei detentierechten, dan thuis op je eigen bank zonder eten en zonder toekomst.

De volgende vraag is wat gaan we doen met alle ouders die in de afgelopen en komende jaren kinderopvangtoeslag mislopen omdat ze die door alle commotie en rechtsonzekerheid niet meer durfden aan te vragen. Die willen geen voorschot, want dat bleek een doodvonnis bij de buren. (Je moet het binnen drie maanden als voorschot aanvragen, het mag niet veilig achteraf.)

Even een heel raar ideetje, maar moeten we niet naar een inkomstenbelasting- en uitkeringsstelsel waar mensen zonder dit rondpompcircus gewoon een gezin kunnen vormen? Zou je eigen reproductie niet een soort basisrecht moeten zijn, net zoals ademen, eten en drinken?! Waarom is school wel gratis, en kinderopvang afgetopt met opvoedkundig geschoolde medewerkers niet?

Gratis kinderopvang is goedkoper dan deze fiscale gehaktmolen.