De allereerste berichten uit 2010 benadrukten extreem dat de twee vrouwen elkaar niet kenden. Het waren zogenaamd losstaande klachten die elkaars bewijskracht versterkten tot een ernstig patroon. Leugens: ze belden elkaar. Dat direct en publiekelijk de aandacht werd gezocht, was niet gebruikelijk en niet in het belang van het onderzoek. Er was geen privacy voor de verdachte of de slachtoffers.

Volgende week gaan we weer over naar de orde van de dag, met de uitzetting van Julian Assange om 175 jaar cel te krijgen. De aanklagers vinden dat Julian zijn bronnen te veel geholpen heeft informatie te delen met Wikileaks en met ons. Het kwaad is geschied, het is iedereen wereldwijd duidelijk nooit negatief te schrijven op basis van Amerikaanse militaire bronnen. It`s about sending a message .

Alle Westerse wereldleiders spraken hun afkeur uit over de dood van Alexei Navalny, de belangrijkste concurrent van Vladimir Poetin. Navalny werd eerder verbrand en vergiftigd en zat jarenlang in isolatie opgesloten in een strafkamp nabij de poolcirkel, zo gaat Rusland om met politieke dissidenten. Mensen die om hem rouwen , worden direct opgepakt. It`s about sending a message .

Zweden heeft de breedste definitie van verkrachting, later bleken de vrouwen alleen een SOA-testje te willen. De nachtelijke escapades begonnen met wederzijdse instemming. Het was daarom niet vreemd dat de zaak geseponeerd werd. Het strafrecht is er niet om je ex te bellen. Pas nadat een nieuwe Officier van Justitie met deze casus aan de haal ging, begon vijftien jaar aan vervolging.

Er ontstond een juridisch steekspel dat Julian in Zweden verhoord moest worden, maar nog niet was aangeklaagd. Bij hoog en laag werd beweerd dat een eventuele uitlevering aan de VS een absurde complottheorie was. Een verhoor in het VK of online was niet mogelijk, zijn uitlevering aan Zweden stond centraal. Uiteindelijk kon het verhoor wel in London en werd het dossier opnieuw gesloten.

Wikileaks had uitgebreid onthuld dat de CIA vele islamitische terroristen, haatpredikers en andere machtige personen zonder enige juridische procedure of enige transparantie via hetzelfde Zweden naar onder andere Guantánamo gevlogen had. Julian wist heel goed wat daar allemaal mogelijk was. Soms zetten we het internationale recht opzij, daarover moeten we openlijk over kunnen debatteren.

Julian kreeg asiel in Ecuador en werd toch met geweld hun Ambassade uitgesleept. Asiel is louter voor migratie, niet om politieke vervolgingen te verhinderen. Zelfs de Verenigde Staten hebben toegegeven dat de onthullingen van Wikileaks en The Sunshine Press nogal beperkte gevolgen hebben gehad. De publicaties waren daarmee zorgvuldig, de angel zit in vrije nieuwsgaring.

Toen Assage een paar dagen in Britse handen was, kwam de aap uit de mouw, Amerikaanse politici riepen niet alleen op tot de executie van Julian Assange, ze waren al die jaren al bezig geweest hem uitgeleverd te krijgen naar de Verenigde Staten. Al ruim vijf jaar zit hij vast in Belmash Prison. Een gevangenis vol met moordenaars. Dit is niet meer in verhouding tot het vermeende delict.

De afgelopen jaren heeft zo ongeveer elke kwaliteitskrant en alle andere nieuwsdiensten verzocht om zijn onmiddellijke vrijlating. Zelfs het Europese Parlement heeft over hem gedebatteerd en etaleert de tomeloze inzet van Julian Assange voor de persvrijheid. De Verenigde Naties hebben geoordeeld dat dit een willekeurige gevangenneming is. Hier is politiek asiel zo ongeveer voor uitgevonden.

De machtigste economie ter wereld besteed zo`n 3,49% aan defensie. De wereld is bezaaid met hun militaire basissen. Vele oorlogen worden door hun gevoerd of met militaire inlichtingen, trainingen, wapens of munitie ondersteund. Binnen onze soms barbaarse en instabiele wereld is dat regelmatig hard nodig, maar toezicht op al dat geweld is een vereiste voor een goed geïnformeerde kiezer.

Tijdens de Vietnamoorlog zaten er nog journalisten die redelijk vrij konden opereren tussen de troepen. Dat is daarna steeds minder geworden, het beeld wordt steeds meer beperkt, gecontroleerd en geregisseerd zodat alleen propaganda en stilte overblijft. Natuurlijk luistert de vijand altijd mee, en dat is een prijs die soldaten moeten betalen als we een vrije en open samenleving willen.

Vanuit de Amerikaanse politiek kan je geen effectief toezicht meer verwachten. Die zijn geobsedeerd met elkaars destructie, alleen maar afgeleid door handel met voorkennis. De meeste politici zijn multimiljonair, dat is niet te verklaren vanuit hun ambtenarensalarissen of de hoge kosten voor verkiezingscampagnes. Niemand weet meer wie echt de macht heeft, wie hun leger echt aanstuurt.

Voordat we Poetin de maat kunnen nemen, moeten we Julian Assange vrijlaten.