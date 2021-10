Er was eens een tijd dat eind jaren 80 er een president was die na 8 jaren van presidentschap de volgende woorden sprak: “Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with three little words: “We the People.'' “We the People'' tell the government what to do; it doesn't tell us. “We the People” are the driver; the government is the car. And we decide where it should go, and by what route, and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which “We the People'' tell the government what it is allowed to do. “We the People” are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past 8 years.”

.

De afstand van deze filosofie wordt met de dag groter en dit lijkt in heel de wereld het geval te zijn. Wanneer gaan we weer terug naar “We the people.”? Hier de volledige speech van Reagan: youtu.be/FjECSv8KFN4