"Bovendien stemt de kiezer niet op een partij maar op personen."

Mag ik hier een keer hartelijk om lachen? Dat wij niet op een partij stemmen maar op een persoon is formeel wellicht waar, maar we weten allemaal dat dit 'de facto' al lang niet meer het geval is, zo het al ooit echt het geval is geweest. De hele Nederlandse politiek is een politiek die gevoerd wordt door partijen, en de machtsverhoudingen zijn die tussen partijen, niet tussen personen. Verkiezingsposters zijn posters van partijen, pverkiezingsprogramma's zijn programma's van partijen, verkiezingsbijeenkomsten zijn bijeenkomsten van partijen. Verkenning, informatie en formatie, het zijn gesprekken tussen partijen. Stemgedrag in de Kamer is die langs de lijn der partij, en inde meeste gevallen is sprake van kadaverdiscipline, van alle neuzen dezelfde kant uit.

Soms wordt er door de kiezer massaal op een persoon gestemd. Die komt dan, tegen die kadaverdiscipline in, tegen de wil van de partij in, in de Kamer. Maar met een beetje pech wordt die persoon binnen de kortste keren op sterk water gezet dan wel vakkundig buitengewerkt.

Formeel stemt de kiezer op een persoon, de facto op een partij.