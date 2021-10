Eindelijk zijn we erachter waarom al die stomme schoolboeken waar ze ons op school de hele dag mee lastigvielen allemaal zo stom zijn. Dat komt omdat uitgeverijen helemaal NIETS durven en uit angst voor de refolobby (en sinds kort ook een zekere andere lobby van een zekere andere religie) alle leuke dingen uit schoolboeken schrappen zoals Pokémon, korte rokjes, bikini's (okee die mogen ook niet van de HET ZIJN ONZE KINDEREEE-lobby op Facebook) en dinosaurussen. "Ook zijn bij grote en kleinere uitgeverijen regenbooggezinnen, sporten op zondag en vrouwelijke predikanten taboe." Nee niet de regenbooggezinnen! En sporten op zondag, wij willen gewoon sporten op zondag in onze schoolboeken, en als je al niet eens meer over vrouwelijke predikanten mag schrijven, wat houden we dan nog over? Nou dan.

Maar daar blijft het niet bij. Wij citeren even uit richtlijnen die uitgeverij Malmberg (verkoopt ook biologieboeken) aan de auteur van een taalboek stuurde. Dit mag dus allemaal niet: "Discutabele theorieën: evolutie, astrologie, horoscopen, waarzeggen, toveren, new age." Deze zin gaan we even opnieuw lezen hoor. "Discutabele theorieën: evolutie, astrologie, horoscopen, waarzeggen, toveren, new age." Wacht even. Nog een keer. "Discutabele theorieën: evolutie, astrologie, horoscopen, waarzeggen, toveren, new age."

Hier staat dus de evolutietheorie, zeg maar best wel een vrij geschikte theorie om het leven op aarde te begrijpen, op dezelfde lijn als astrologie (onzin die bedoeld is om meer Rituals deospuiten te verkopen), horoscopen (onzin die bedoeld is om meer damestijdschriften te verkopen), waarzeggen (onzin die bedoeld is om meer zendtijd bij Business Class te verkopen), toveren (onzin die bedoeld is om meer liedjes van Herman van Veen te verkopen) en new age (onzin die bedoeld is om meer botox te verkopen). Beetje alsof je discutabele historische figuren zoals Winnie de Poeh, Adolf Hitler, Mao Zedong, Idi Amin, Pol Pot en Jozef Stalin op een rijtje zet.

Nu weten we ook meteen waarom Nederland toch zo'n ontzettend kutland is. Als we op school allemaal sommetjes mochten maken over hoeveel bezemstelen Harry Potter moet verkopen zodat hij genoeg geld verdient om een kort rokje te kopen dat Hermelien naar de grote Zwerkbalhuldiging in Pokémonthema van Zweinstein aankan, dan lag Silicon Valley nu bij Renswoude, stond de UvA al jarenlang op alle wereldranglijsten fier bovenaan en hoefde Tilburg University geen doctorstitels te verkopen alsof het rollen koekjes zijn. Maar ja. Dat mag dus niet van de refo's. Bedankt hè.

Nederland, 2021

