Goedenavond allen,

Far Cry ( 2003 of 2004 ?! ), ik weet de 1e nog heel goed, op dat tropische eiland moest je het tegen een stel huurlingen opnemen.

Daarna werd het bizar, vreemde monsters en Aliens kwamen er voorbij.

Maar wat zag dat er toen al ontzettend mooi uit, je waande jezelf echt op een tropische eiland.

Daarna kwam Crysis, heftig ( met de Crytech engine toch ?! )

Maar er kwamen toen best wel goede spellen uit, Mafia ( wat was ik hier verzot op en heb hem ook helemaal uitgespeeld ) en natuurlijk de 1e Call of Duty ( idem en nog meerdere daarvan later ).

BF2, Vice City en San Andreas niet te vergeten, prachtige spellen.

Later kregen we Mass Effect, wat een game ook, zo ook zijn opvolgers, Mass Effect 3 heb ik helaas nooit uitgespeeld, zijn voorgangers dan weer wel.

Ik ben een PC gamer, heb mijn pc al heel lang niet meer up too date en zo ook niet meer echt gegamed ( alhoewel ik dit wel weer dient op te pikken, want het helpt mij ook door bepaalde situaties heen ), maar nog trekt ie GTA 5 alles op het hoogste van het hoogste.

Maar de echte nostalgie voor mij blijft en is toch wel de tijden van de C64 en Amiga 500, vooral dat samen tot laat in de nacht met mijn broer door gamen.

Geweldig, heb het er nog weleens met mijn broer over en dan gaan we de games van weleer opdreunen, " weet je nog ?! " om vervolgens daarna de games van toen op te zoeken ;)

Sorry reaguurders, ik ben soms ook echt een nerd, maar ik reageerde ook op de bovenstaande topic.

En nee, ik ga het niet over dat achterlijke wanbeleid qua energie hebben, want een blinde kon dat al zelfs zien aankomen, behalve die " Nitwits " uit de EU en Den Haag dus niet, volgens mij kunnen die gasten echt helemaal niks ?!

Kastelein een rondje en 2 nummertjes van mij.

Jeff Lynne - Video (1984, Electric Dreams OST), hey @ Milton ;)

www.youtube.com/watch?v=m5ynJalMXTA

En

Together In Electric Dreams (12" Extended Version).

www.youtube.com/watch?v=d1DwTcSlgqs

De jaren 80 waren echt heel leuk ( hey Mickey ;)), de computer in opmars ( zo ook de films die daarover gingen ).

Proost allen !