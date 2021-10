Kajsa Ollongren, we denken niet dat we die in een nieuw kabinet Rutte (dat hetzelfde is als het oude kabinet Rutte) nog terug gaan zien. Ze is namelijk chronisch ziek (da's naar voor de privépersoon Ollongren) en bovendien helemaal niet goed in haar functie (da's naar voor de prviéburgers die aan het ontvangende eind van haar beleid zitten). Martin Bosma kan daar heerlijk over oreren, over Ollongrens "vier jaar verborgen werkloosheid met een dienstauto" (zie hieronder). Aan de andere kant is ze wel een uiterst effectief wapen gebleken in het buitenspel zetten van de burger in de democratie en echt niet alleen met het afschaffen van het referendum in ruil voor het verankeren van de EU in het grondwet. Ze fuseerde 35 gemeenten die dat niet willen (hoi Haren!) en kweekte daarmee meer fysieke, letterlijke afstand tussen burger en bestuur.

Maar ze is nog niet klaar. In demissionaire staat heeft ze nog één extra elitaire aas in de pofmouw van haar prinsessenjurk: een nieuw stembiljet. "Kiezers kruisen eerst de partij en pas daarna het anonieme nummer van de kandidaat aan" in de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.

VIDEO: Martin Bosma SLOOPT nieuw stembiljet.

Dat is, om met een ander eminent Kamerlid te spreken, namelijk Pieter Omtzigt, "een slecht plan, want het vergroot de afstand tussen burgers en hun volksvertegenwoordigers. [...] In plaats van de afstand tot ‘de politiek’ te verkleinen, maakt het nieuwe stembiljet kandidaat-Kamerleden tot anonieme nummers." En reduceert daarmee de kans dat een partij zich ooit nog een 'volkspartij' kan noemen, want regionale vertegenwoordiging (nu ook al slecht verdeeld tussen Randstad en Rest van Nederland) wordt dan óók een tombola, met slechte lottokansen voor de lokale provinciaal.

Hieronder de crux in een citaat van Omtzigt, na de lees verder is er een live debat over de kwestie. Klinkt niet mega spannend nee, maar wacht maar tot het zo ver is: centrale elites bepalen nu al de kieslijst, de kiezer krijgt straks alleen nummertjes te zien (namen worden niet onzichtbaar maar wel lastiger te vinden) en *poef*, plotseling heet de hele Tweede Kamer Hermans van z'n achternaam. En dan is het weer huilen geblazen en rest ons & Omtzigt alleen nog een diep zuchtend "zie je wel...". Als je geen zin hebt in dat debat, hebben we nog de afscheidsrede die Martin Bosma uitsprak over Ollongren (al doet ie ook mee aan het debat vanavond). Win je toch nog iets, in deze aanstaande post-democratische gedigitaliseerde QR-samenleving ¯\_(ツ)_/¯

Kajsa Ollongren. Wat kon ze eigenlijk wel?