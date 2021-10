"Volgens Paine had het beschavingsproces, of het nu noodzakelijk was of niet, tot een ongelijke verdeling van niet alleen de rijkdom, maar ook van het welzijn van de mensen geleid; maar toch kon niemand in een beschaafd systeem weer naar de natuurlijke, in het geval van de armen waarschijnlijk positiever, toestand terugkeren. Hij verklaarde dit door te wijzen op het areaal dat een bevolking in een "natuurlijke" en "beschaafde" wereld nodig had. Een door beschaving, wetenschap en kunsten toegenomen cultuur/bevolking zou dan in het geval van een plotse terugkeer naar de natuurlijke staat verhongeren.[5]

Paine betoogde dat de mens in de "natuurlijke" staat samen met de gemeenschap van alle mensen mede-eigenaar van de grond is. Om een beter leven, en de mogelijkheid om meer mensen te voeden te bekomen, moest de grond hetzij bewerkt hetzij gecultiveerd worden. Het ontstaan van grondeigendom voerde hij terug op het feit dat het onmogelijk was om het op de grond uitgevoerd verbeteringswerk (dat het eigendom van de bebouwer was) van de grond zelf (die gemeengoed was) te onderscheiden. Om met de als natuurlijk aangenomen omstandigheid van het gemeenschappelijk eigendom rekening te houden betoogde Paine dat grondbezitters (eigenlijk: grondbebouwers) aan de maatschappij voor de grond waar ze hun verbeteringswerk op hadden uitgevoerd en waardoor ze er profijt van trokken, een huurprijs of pacht ("ground-rent") verschuldigd waren."

