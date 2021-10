And slowly but surely, they drew their plans against us

Eerst mocht je niet meer roken in ziekenhuizen, en we zeiden niets. Dit is hoe de globalisten de natiestaat gestaag van hun ziel en eigenheid ontdoen. Want hoe kunnen echte Nederlanders de managerial revolution nog keren als ze niet eens meer een pak heerlijke sigaretten af kunnen rekenen vlak nadat ze hun 24-pack wc-papier die van het pallet naast het vriesvak trekken. Sinister. "Nadat we in 2018 deze stap bekend hadden gemaakt, zijn we aan de slag gegaan om de verkoop van sigaretten en tabak gefaseerd af te bouwen", zegt een woordvoerder. "Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend, waren meteen al rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen en dit gaf ons de kans om onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen nog eerder te realiseren." Maar in 2024 dooft het licht definitief, want dan mag geen enkele supermarkt nog tabak en ander rookwaar verkopen. We gaan verliezen.