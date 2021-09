Maar nu even serieus. Volgens mij is Kaag he-le-maal uitgespeeld. Zelfs de linkse pers (dat is een pleonasme, weet ik) is wel klaar met haar hautaine houding, haar ongebreidelde arrogantie en het buitengewoon matige vuile spel van die grachtengordelclub. CU heeft al aangegeven dat wat Remkes zei over medisch-ethische kwesties helemaal nog niet besproken was. Dus dat wordt nog leuk.

D66 bestond het vandaag per twitter te laten weten dat nieuwe verkiezingen een [ik citeer] 'failliet van de democratie' zouden zijn.

Lees dat nog eens.

Maar goed. Ik ga Arie Ribbens opzetten. De minst begrepen filosoof van de 20ste eeuw, die met zijn axioma 'bij Hoevelaken linksaf' ons de existentiële vraag stelde: waar kwamen we vandaan, en waar gaan we dan heen? Op deze manier toont Ribbens het menselijk tekort om zijn eigen weg vorm te geven in de postmaterialistische wereld die hij al voorzag. Meesterlijk.