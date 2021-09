Noem ons maar cynisch maar het voelt toch een beetje alsof Chef Spin bij de vvd (Kees Berghuis) het spottersbericht over Rutte uitermate handig getimed bij De T. heeft ingestoken. Want dit weekend vertrok de 12e (of 13e, het is niet meer bij te houden) bewindspersoon uit Rutte -III. En dat ging niet zonder slag, stoot of gewetensbezwaar van de zijde van de bewindspersoon. Belangrijker nog: het is mogelijk niet eens op rechtmatige wijze gebeurd. Rutte die vanuit zijn demissionaire positie, verankerd in het Torentje, een telefoontje pleegt om iemand uit zijn functie te liquideren, er zijn momenten dat we meer moeite moeten doen voor een maffiametafoor bij de vvd. En Mona Keijzer is zeg maar de Nabil Bakkali, de gewetensbezwaarde kroongetuige van een kabinet dat het hele land op scherp zet met coronapassen en QR-codes.

'Wie zingt, gaat slapen' geldt ook in de hoogste kringen van de macht. Want de vvd schiet misschien geen advocaten of misdaadverslaggevers neer op straat, er staan voldoende vergismoorden op onschuldige levens op de kerfstok van Mark Rutte en zijn hitters van de Belastingdienst om de parallel met de rechtsstaat-warse onderwereld eens ff lekker door te trekken. Vandaag komen de kingpins van het kartel weer bij elkaar om, nadat ze de afgelopen weken een aantal bloederige politieke afrekeningen met elkaar hadden, toch weer om de tafel te gaan voor een nieuw kabinet dat hetzelfde is als het vorige kabinet, maar dan nog linkser. Er is voorshands alle reden om ongerust te zijn. Hou je veilig, Douwe Bob!