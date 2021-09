Mona Keijzer wordt rücksichtslos ontslagen vanwege prima gefundeerde, nuchtere kritiek op de coronapas (Kaag mocht gewoon blijven toen ze niet met één mond vond dat avondklok er af moest). In Buitenhof zit een parlementair perskipje van de Nurk te tomjanmeeusen dat ze al lang wist dat Mona de polarisatiepas niet pruimde, maar dat als braaflaaf van de macht nooit eerder opschreef. Een van de redenen waardoor een democratisch debat over ethische kaders uitbleef terwijl de pluspunten van de drang- en dwangmaatregel uiterst twijfelachtig zijn: Hugo de Schoenen zei nota bene zelf in november 2020 dat drang & dwang averechts zou werken. Hubert Bruls heropende vandaag een zaterdagmiddag gesloten horezazaak waar geen QR's waren gecontroleerd voordat een rechter uitspraak zou doen - kennelijk vreesde hij dat de reinheidspas geen rechterlijke toets kan doorstaan.

En daar bleef het allemaal niet bij. Bijna in een bijzin merkte coronamaatregelknuffelaar Keulemans in VK op dat de ganzenpas coronapas een adviesje was van een van de vele twijfelachtige consultantsfarms die dit land arm is. Uw eigen GeenStijl moest er aan te pas komen om te ontwortelen dat KPMG nog veel meer toepassingen ziet voor QR-codes, zoals koppelingen met medische dossiers (slecht nieuws voor de zorgpremie van kamerolifant Hubert Bruls). Landen die niet zo stevig aan Brussel geketend zijn als Nederland hebben de polarisatie-QR nooit ingevoerd (Engeland) of alweer afgeschaft (Denemarken en Zweden, wel EU maar geen eurolanden). Want Brussel zelf ziet ook mogelijkheden voor een systeem van single sign-on waarmee identificatie, medische status en zelfs de inlog van je Facebook in één Chinees Europees systeem samengeknoopt kunnen worden.

En dan nu een reeks volwassen maar glashard genegeerde bezwaren

Ondanks al die onethische, ondemocratische, ongecontroleerde en ongevraagde uitgangspunten stond dit makke schapenland alsnog massaal in de rij om ter plekke geconfronteerd te worden met falende overheids-ICT (er gaan ook dingen goed), maar laten we nu even naar des poedels QR'en gaan, waarover we dit topic überhaupt aangemaakt hebben:

Aart Ederveen (een medisch professor), Yke Bauke Eisma (een ingenieur) en Anton van den Beukel (een jurist die eerder twee inzendingen over coronamaatregelen aan GS stuurde) hebben in De Volkskrant alle volwassen bezwaren die bij een volgroeide democratie horen onder elkaar gezet. Vaccinatiedrang verandert de opvattingen van onwilligen niet (eerder andersom), het verkilt verhoudingen tussen vrienden, families en op de werkvloer, het vertroebelt het zicht op het feit dat er tienduizend pax zorgpersoneel is wegbezuinigd onder Rutte, veel medici zijn tegen deze vorm van schijnveiligheid (gevaccineerden kunnen immers ook besmettelijk zijn), het sluit krappe beurzen uit van toegang tot de samenleving en het gros der ongevaccineerden is allochtoon dus het kweekt ook nog eens meer etnische polarisatie. Kortom:

DE CORONATOEGANGSPAS BEROKKENT ONS GROE SCHADE.

NRC, of hoe de parlementaire pers z'n werk niet doet