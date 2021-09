Nee. NEE. NEEHEE. De grootste Nederlandse sporter aller tijden staat onder verdenking van MATCHFIXING. We hebben Raymond van Barneveld toegejuicht, bewonderd, bejubeld, bedankt en misschien zijn we zelfs een keer met een foto van Raymond naar de badkamer gegaan (maar misschien ook niet). En nu DIT.

Toen er door de coronapandemie helemaal NIKS mocht (een beetje zoals nu, maar dan nog minder) gingen de adonissen van de oche maar een beetje pijltjegooien voor een webcam. "Van Barneveld speelde mee vanuit de woonkamer van zijn vriendin." Supergevoelig voor matchfixing natuurlijk en al snel viel Wessel Nijman (geen familie) door de mand. MAAR NU. Raymond. Ray. Raytje. Ree. Reetje. "Op de vierde dag van het toernooi speelde Van Barneveld tegen zijn oude rivaal Martin Adams. Van Barneveld gooide een van zijn slechtste wedstrijden ooit en verloor met 5-0, met gemiddeld 65 punten per beurt. Direct na de wedstrijd kwamen bij de DRA, de internationale toezichthouder in het darten, signalen binnen over verdacht hoge inzetten op de gokmarkt op het verlies van Van Barneveld. Zo hebben gokaccounts in Spanje en Nigeria elk bijna tienduizend euro ingezet op de winst van Adams. Ook vanuit Australië werden opvallende gokpatronen waargenomen, blijkt uit onderzoek van de NOS."

Raymond had natuurlijk pertinent geen zin in dat gezeik, want Raymond doet helemaal niet aan matchfixing. En straks krijgt iedereen weer mailtjes van een Nigeriaanse prins die veel geld heeft gewonnen bij sportweddenschappen. Zieke smoes twist: Van Barneveld speelde zo slecht omdat hij vlak voor de wedstrijd te horen kreeg dat er gigantisch veel geld op zijn verlies was ingezet. "Van alles spookte door mijn hoofd. Want ja, als ik dadelijk verlies, krijg ik de hele wereld over me heen." En zo geschiedde. Verdomme Ray. Straks ga je ons nog vertellen dat je al je overwinningen ook hebt gekocht. WE HEBBEN GEJANKT AAN DE KEUKENTAFEL JA.

Dat is zeker duur spul, Ray?