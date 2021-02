Het is erop of eronder voor Raymond van Barneveld en dit keer niet in de slaapkamer. De grootste Nederlandse sporter aller tijden heeft besloten terug te keren op het hoogste niveau van de sport van het volk (darts) en om toegang tot de grote toernooien te krijgen moet hij bij de beste acht eindigen op een drukbezet kwalificatietoernooi. Alsof Michael Schumacher zich via een kartcompetitie tegen een stel junioren weer in de Formule 1 probeert te rijden en dat zien we hem toch niet zo snel doen. En die Van Barneveld (53) heeft dus alleen maar alles te verliezen. Raymond zette immers een complete sport op de kaart. Al die andere pijlensmijters doen mee omdat Raymond heeft gepionierd. Hij was de eerste man op het ijs. Heeft Johan Cruijff het voetbal op de kaart gezet? Nee, want daarvoor hadden we al Faas en Abe. Heeft Henk Angenent het schaatsen groot gemaakt? Nee, want men stond al vele jaren op het ijs. Bestonden paarden al voordat Ankie van Grunsven naar ze glimlachte? Nou dan. Terwijl het Nederlandse darten is BEGONNEN bij Van Barneveld. En vandaag begint het OPNIEUW bij Van Barneveld. Geen idee tegen welke kneus hij speelt, of hoe laat, maar de uitslagen verschijnen vanzelf in dit topic. Raymond alvast bedanken voor alles wat hij heeft gedaan mag in de comments.

UPDATE 13.01 uur - YES. Raymond wint eerste wedstrijd met 6-0 van Daniel Meyer. Onze held heeft vermoedelijk nog een overwinning nodig om zeker te zijn van een tourkaart

UPDATE 13.13 uur - Raymond speelt straks in de tweede ronde tegen een landgenoot, Benito van de Pas.

Staat momenteel dus al bij de beste 8