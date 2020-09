Wat worden we toch verwend dit jaar. Het sprookjeshuwelijk van Sylvie Meis. Allemaal goede businesstips van Won Yip. Weer een nieuwe alpaca geboren in het Plaswijckpark. Een verhoging van de algemene heffingskorting. En het mooiste nieuws van allemaal: Raymond van Barneveld gaat weer darten. De darter des darters, de postbodeprins met de precisiepijlen, de koning van de kroegsporten, de grootste Nederlander ooit: u noemt het, Raymond van Barneveld is het. En hij komt dus terug. Barney is back. Een historische dag, en dat is het. Allemaal dankzij één topicje van onze Mosterd. Bedankt, voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Let's. Play. Darts.