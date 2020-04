Je hebt goed nieuws, je hebt GOED NIEUWS en je hebt het nieuws dat de generaal van de Barney Army een terugkeer overweegt aan de frontlinie van het bloederige slagveld dat de dartswereld heet. Pioniers zouden immers geen pioniers zijn als ze geen manieren zouden vinden om te pionieren. En dus gaat Raymond van Barneveld, de man die de edele dartssport in Nederland introduceerde en zo de geestelijk vader is van Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, het mogelijk proberen in het SOFT TIP DARTS. Alleen maar Chinezen en Japanners op een schreeuwerig dartbord met allemaal lawaai en geluid en lichtjes en toeters en bellen en kermis en scores en speelhal en gokautomaat en bier in je hand in Azië. "Ik hoor vaak dat ze het verschrikkelijk vinden dat ik gestopt ben met 52 jaar. Dat snap ik, maar een comeback in het soft tip darts sluit ik niet uit. Ik oefen weer dagelijks en in China, Hawaï en Japan hebben ze kampioenschappen. Waarom ga ik straks daar niet eens kijken? Het niveau is behoorlijk." Raymond. Doe het. Geef het volk brood & soft tip darts. We hebben je nodig. En trouwens, bedankt. Voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

