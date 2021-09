"Nu dit weer: directeur Ahmed Baadoud ("Baadoud had opdracht de school in kalmer vaarwater te loodsen") is opgebokt, omdat het bestuur hem wilde lozen."

Tsja, als je verder niet weet waarom deze Baadoud moest ophoepelen, en wat er verder 'speelt', zou ik het oordeel ''Er is weer onrust bij islamitisch Drama Lyceum'' voorlopig nog even opschorten.

Hoewel er in het verleden van alles aan de hand en ook 'mis' bleek te zijn bij dat Haga Lyceum natuurlijk, hou me ten goede. En het is natuurlijk zo als Beertema en Van Dijk in het filmpje zeggen: de wet moet hoognodig aangepast worden, zodat je als overheid/minister keihard kan ingrijpen in geval van grove misstanden bij dit soort min of meer sektarische schooltjes.

De pest in Nederland is inderdaad dat iedereen maar zijn eigen schooltjes op bepaalde 'levensbeschouwelijke' grondslag mag oprichten, en daarvoor door de overheid 'gewoon' net zo wordt gefinancierd als het reguliere, openbare onderwijs. Komt allemaal door een compromis uit het Stenen Tijdperk (1917), toen de zg 'Schoolstrijd' geregeld werd. Op een voor die tijd bevredigende wijze, maar dat compromis is in de moderne naoorlogse tijd allang volkomen 'anachronistisch' geworden, en zou eindelijk eens grondig moeten worden herzien.

En Beertema heeft uiteraard gelijk, dat de islam, en dus ook scholen op islamitische grondslag, feitelijk onverenigbaar zijn met alle basisnormen en -waarden in Nederland. Een klein, griezelig inkijkje in die 'mooie' islam komt weer uit Afghanistan, van onze vrinden van de Taliban:

"Executies en lijfstraffen zoals het afhakken van handen zullen terugkeren in Afghanistan. Dat zegt een van de oprichters van de taliban. "Het afhakken van handen is hoogst noodzakelijk voor de veiligheid."

Dáár staat die mooie islam uiteindelijk voor, hoe 'redelijk' de meeste moslims in (Noord)West-Europese landen zich ook voordoen. Die gedragen zich 'redelijk', omdat ''wij'' voorlopig nog met meer zijn. Maar naarmate hun populatie hier groeit door de nog maar steeds voortgaande immigratie en het asielcircus, zullen ze zich steeds 'assertiever' gaan gedragen, en zullen de rottigheid en de aanslagen toenemen. Donderdag in Eindhoven weer 9 moslims opgepakt die een aanslag aan het voorbereiden waren.

Moslims horen niet in het westen, althans niet met de aantallen waarmee ze zich nu hier bevinden: 26 miljoen in Noordwest Europa, waarvan 1,2 miljoen in Nederland.

Een einde maken aan de import zou topprioriteit moeten hebben, maar ja.......