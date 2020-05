In de ontwikkeling van de Nederlandse geschiedenis zijn in de loop der tijd een aantal compromissen ontstaan: vrijheid van godsdienst (eigenlijk al begonnen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, toen de noordelijke Nederlanden zich onafhankelijk vochten van het Spaanse rijk), en, begin vorige eeuw, als besluit van de zg 'schoolstrijd', de algehele gelijkstelling tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs, die inhoudt dat iedere levensovertuiging zijn eigen onderwijs mag organiseren, en daarvoor op gelijke wijze wordt bekostigd door de overheid als het openbaar onderwijs.

Die twee compromissen hebben in Nederland - waar men het 'polderen' heeft uitgevonden - eigenlijk altijd min of meer goed gefunctioneerd, hoewel er vanaf de jaren 70 wel af en toe geprobeerd is (door D66, of all people) om een eind te maken aan dat oude onderwijscompromis, omdat het, toen al, als tamelijk anachronistisch werd ervaren in een moderne samenleving.

Totdat er, eigenlijk ook vanaf de jaren 70, een wezensvreemde, invasieve godsdienst zijn intrede in Nederland deed, die in 50 jaar tijd van praktisch niets naar ca 1.000.000 volgelingen is gegaan. Een godsdienst waarvan die volgelingen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden, die de wetten, gebaseerd op die oude compromissen, ze bieden. En in tegenstelling tot de 'Nederlandse' situatie, waar in de loop van de vorige eeuw alle scherpe kantjes van die oude tegenstellingen afgesleten zijn, trekt de islam zich helemaal niets aan van de 'geest' van de Nederlandse wetgeving en gebruiken.

De islam grijpt elke mogelijkheid aan om zich in de samenleving en in de publieke ruimte, vaak op provocerende wijze, te manifesteren. Recentelijk weer door het doordrukken van de zg 'versterkte gebedsoproep'. Maar ook deze islamitische scholen zijn een ultieme uiting van 'zich afwenden' van de Nederlandse samenleving; het belemmert de integratie, en bevordert de segregatie.

De politiek had allang maatregelen moeten treffen om bepaalde gedragingen van de islam aan banden te leggen, maar heeft dat tot op heden niet gedaan, en zal dat ook niet doen, te angstig als men is zich bloot te stellen aan beschuldigingen van discriminatie van een 'kwetsbare' bevolkingsgroep. Daarom zullen problemen zoals bij die Cornelius Haga school blijven bestaan en alleen maar toenemen, en zal er niets verbeteren.